Il 18 marzo 2020, a Bergamo, i camion militari carichi di bare lasciarono il Cimitero Monumentale in una notte che rimarrà impressa nella memoria collettiva. La città, colpita duramente dalla pandemia, si trovò ad affrontare un momento di grande dolore, con le bare dei morti Covid che venivano trasportate via in un'operazione che segnò profondamente la sua storia.

Bergamo, 17 marzo 2026 – Era la notte del 18 marzo 2020 e a Bergam o, nel silenzio di una città divenuta epicentro della prima, tragica ondata di Covid, una fila interminabile di camion militari carichi di bare usciva dal Cimitero Monumentale. Sfilando nel deserto spettrale delle strade svuotate dal lockdown, il convoglio imboccava la circonvallazione direzione autostrada, per raggiungere le città italiane che in quei giorni drammatici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione: gli impianti orobici non bastavano più, i morti erano troppi. Sei anni anni dopo quelle immagini che hanno sconvolto il Paese, lunedì 18 marzo l'Italia torna a celebrare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le bare dei morti Covid a Bergamo: la data del 18 marzo, il ricordo e quella strage che non possiamo dimenticare

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