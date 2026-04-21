L’Italia si mantiene al sesto posto nel ranking UCI, aggiornato settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Tra gli atleti, spiccano le performance di due ciclisti italiani, con uno di loro che ha compiuto una significativa scalata nella classifica individuale. Tra i concorrenti stranieri, un noto ciclista ha ottenuto risultati importanti, mentre un altro ha partecipato a diverse competizioni di rilievo. La classifica riflette gli ultimi risultati ottenuti nelle competizioni più recenti.

L’Italia resta al sesto posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale: dopo la Amstel Gold Race, in cui Marco Frigo si è distinto chiudendo in ottima piazza, il Bel Paese ha conservato la propria posizione e si è avvicinato alla Gran Bretagna, ora distante 122 lunghezze. La graduatoria è sempre dominata dal Belgio, che precede con ampio margine la Danimarca e la Francia, mentre la Slovenia è quarta con 898 punti di vantaggio sulla nostra Nazione. Non ci sono stati scossoni nel ranking per Nazioni, mentre si sono materializzati un paio di avvicendamenti nella graduatoria individuale: il belga Wout van Aert, trionfatore alla Parigi-Roubaix, è scivolato all’ottavo posto, venendo superato dal danese Mads Pedersen e dal portoghese Joao Almeida.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia cerca la rimonta nel ranking UCI, grande scalata di Frigo, Ciccone il migliore. E Pogacar…

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