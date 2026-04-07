Nel ranking UCI, l’Italia si conferma sesta tra le nazioni, con un nuovo inserimento tra i primi venti ciclisti. Filippo Ganna ha ottenuto una rimonta significativa, mentre la classifica individuale vede ancora in testa Pogacar. La graduatoria viene aggiornata ogni settimana dall’Unione Ciclistica Internazionale, senza variazioni nelle prime posizioni rispetto alle settimane precedenti.

L’Italia resta al sesto posto nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Dopo il Giro delle Fiandre, il Bel Paese ha conservato la sua propria posizione con un distacco di 377 punti nei confronti della Gran Bretagna e un ritardo di 1.449 lunghezze dalla terza piazza occupata dalla Francia, mentre il Belgio continua a dettare legge davanti alla Danimarca. L’unico avvicendamento in top-10 è il sorpasso dei Paesi Bassi sull’Australia in settima piazza, seguiti da USA e Messico. Tadej Pogacar ha replicato il trionfo al Giro delle Fiandre e continua a primeggiare nella graduatoria, nonostante una detrazione di 25 punti per avere commesso un’irregolarità alla Ronde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna firma la grande rimonta nel ranking UCI. Italia resta sesta, un nuovo italiano in top-20. Pogacar padrone

L’Italia crolla nel ranking UCI, arriva un nuovo sorpasso. Milan e Ganna “retrocedono”, solo un azzurro in top-20L’Italia scivola ulteriormente nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale.

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Ecco perché a Filippo Ganna si è rotto il manubrio durante la Dwars door Vlaanderen. Link nel primo commento. - facebook.com facebook

La vittoria di Filippo #Ganna alla Dwars Door Vlaanderen potrebbe far cambiare idea al portacolori della Ineos sulla sua partecipazione al Giro delle Fiandre: "... se la squadra mi chiede di correre, corro" #RVV26 x.com