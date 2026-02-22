Chieti menzione speciale alla 2C della V Antonelli per il concorso dell’Istituto Superiore di Sanità

Una classe di Chieti ha ricevuto una menzione speciale per aver interpretato con creatività il tema delle malattie rare, grazie a un progetto sui social media. La motivazione deriva dalla capacità di comunicare con sensibilità, coinvolgendo anche i compagni e coinvolgendo la comunità locale. La scuola ha inviato il lavoro all’Istituto Superiore di Sanità, che ha premiato l’impegno degli studenti. La premiazione si è svolta in modo pubblico e ufficiale.

Un riconoscimento nazionale per una classe di Chieti che ha saputo raccontare, con sensibilità e creatività, il tema delle malattie rare attraverso il linguaggio dei social. La 2C della Scuola secondaria di primo grado "V. Antonelli" dell'Istituto Comprensivo 3 di Chieti ha ricevuto una menzione speciale "Giovanissimi" nell'ambito del concorso "Rare Reels: Pegaso goes digital!", promosso dal Centro Nazionale Malattie Rare (Laboratorio di Health Humanities) dell'Istituto Superiore di Sanità. Il riconoscimento è stato attribuito per il reel pubblicato su Instagram dalla classe, un breve video capace di raccontare con autenticità e delicatezza il percorso vissuto dal gruppo grazie alla presenza di una compagna affetta da una malattia rara.