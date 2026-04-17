In Puglia, la sanità sta lavorando per ridurre i tempi di attesa, con un aumento del 7% delle richieste di assistenza urgente. Le amministrazioni stanno migliorando la gestione delle prenotazioni, puntando sulla chiamata attiva dei pazienti già in programma per il 2026. Questo approccio mira a velocizzare i processi e a rendere più efficiente il sistema sanitario regionale.

La sanità pugliese sta accelerando i propri processi di gestione delle prenotazioni per abbattere le attese, concentrando gli sforzi sulla chiamata attiva dei pazienti che hanno già in carico prestazioni previste per il 2026. Attraverso un sistema di monitoraggio che ha già coinvolto oltre 135.000 persone, la Regione sta cercando di anticipare le visite urgenti e quelle a breve termine, incrociando la necessità clinica con una riorganizzazione logistica dei flussi ambulatoriali. L’efficacia del sistema di richiamo tra urgenze e cronicità. I dati raccolti durante l’ultima sessione di controllo evidenziano come l’intervento sui codici di priorità stia producendo risultati tangibili nella velocità di risposta alle necessità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Puglia: liste d’attesa più brevi, +7% per le urgenze

Notizie correlate

Puglia, scandalo nella sanità: ecco come venivano aggirate le liste d’attesa, arrestato dirigente medicoUn dirigente medico in servizio in una Asl della regione Puglia è stato licenziato al termine di un’indagine condotta dai carabinieri del Nas di...

Leggi anche: Abbattimento liste d'attesa sanità in Puglia: a febbraio e inizio marzo chiamate 75mila persone

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La sanità in Puglia tra liste d'attesa e carenza di personale, la Cisl alla Regione: Serve cambio di passo; Sanità in Puglia, stanziati 44 milioni al personale dei Pronto soccorso. Per le liste d’attesa superato il target dei richiami; Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposte; Decaro, primi 100 giorni in Puglia: bilancio sanità, liste d'attesa e sfide future.

REGIONE Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposteCera insiste sul divario tra comunicazione e realtà, sottolineando come dietro i ritardi si nascondano situazioni concrete. statoquotidiano.it

Sanità, il piano di recupero delle liste d'attesa ora vira sulle prestazioni del 2026Oltre 135mila cittadini contattati in dieci settimane, ma il 28 percento ha rifiutato di anticipare gli appuntamenti già fissati. Sono state erogate più di 59mila prestazioni, tra visite ed esami. Not ... lecceprima.it

Sciopero della sanità privata che privata non è, fanno notare i dipendenti in corteo: "è una sanità finanziata dal pubblico che da 8 anni non rinnova i contratti". facebook

Tagli alla sanità e strategie sui vaccini: Trump e Kennedy jr sempre più distanti (di L. Varlese) x.com