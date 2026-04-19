Lista stupri al liceo Farnesina di Roma accertamenti sul tablet della scuola con i nomi di 3 ragazze

Gli investigatori stanno esaminando il contenuto di un tablet di un liceo romano, dove è stata trovata una lista con i nomi di tre ragazze. La procura ha aperto un'indagine per chiarire la provenienza e il significato di questa lista, che ha attirato l'attenzione delle autorità. I controlli sono in corso per verificare eventuali collegamenti e raccogliere elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la storia del tablet del liceo Farnesina di Roma nel quale è stata trovata una "presunta lista stupri". L'obiettivo è individuare l'autore della memoria nella quale sono stati riportati i nomi di tre ragazze.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa”Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “Lista stupri”. Roma, "Lista stupri" con nomi di minorenni su un tablet in un liceo: indaga la Procura dei minoriNon dei nomi scritti sui muri del bagno, ma un file salvato su un tablet usato in classe con un titolo brutale "lista stupri", sotto tre nomi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuova lista stupri in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa; Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri; Nuova lista stupri in un liceo di Roma: tre vittime. Una di loro avrebbe subito una violenza a una festa; Liceo Farnesina, nuova lista stupri: ma una ragazza ha denunciato una violenza a una festa di Natale. Lista stupri al liceo Farnesina di Roma, accertamenti sul tablet della scuola con i nomi di 3 ragazzeGli investigatori stanno cercando di ricostruire la storia del tablet del liceo Farnesina di Roma nel quale è stata trovata una presunta lista stupri ... fanpage.it Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova lista stupri ... fanpage.it Radio1 Rai. . #Roma Dopo il caso del Giulio Cesare ora all’Istituto Farnesina compare un’altra “lista stupri”. La scritta è stata scoperta sul tablet in uso agli studenti. Una delle ragazze che compare nella lista ha raccontato di abusi subiti a una festa. La cronaca - facebook.com facebook