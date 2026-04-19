Roma Lista stupri con nomi di minorenni su un tablet in un liceo | indaga la Procura dei minori

La Procura dei minori sta indagando su un caso che coinvolge un tablet in un liceo, dove sono stati trovati i nomi di minorenni associati a una presunta violenza. Tra gli studenti si diffonde un racconto riguardante un episodio che si sarebbe verificato durante una festa. Le autorità stanno verificando le circostanze e raccogliendo testimonianze per chiarire i fatti. La scuola e le forze dell’ordine stanno collaborando nell’indagine.

Non dei nomi scritti sui muri del bagno, ma un file salvato su un tablet usato in classe con un titolo brutale "lista stupri", sotto tre nomi di ragazze minorenni. È da qui che scatta l'allarme in una scuola superiore a Roma. La scoperta risale al 9 aprile, quando un docente del liceo Scientifico-Musicale Farnesina, nel quadrante nord della Capitale, individua il documento sul dispositivo a disposizione degli studenti. Come riposta Il Messaggero la segnalazione è immediata: la dirigenza informa le autorità e la Procura per i Minorenni apre un fascicolo, ipotizzando il reato di violenza sessuale, affidando le indagini alla Squadra mobile., Il tablet è stato sequestrato e verrà analizzato per ricostruire chi abbia creato o utilizzato il file.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, "Lista stupri" con nomi di minorenni su un tablet in un liceo: indaga la Procura dei minori Notizie correlate Leggi anche: Nuova “lista stupri” in un liceo di Roma: tre nomi su un tablet degli studenti. Indaga la procura dei Minori Leggi anche: Roma, allarme in un liceo: scoperta una “lista stupri” su un dispositivo della scuola. Indaga la polizia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova lista stupri in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa; Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri; Nuova lista stupri in un liceo di Roma: tre vittime. Una di loro avrebbe subito una violenza a una festa; In un liceo di Roma spunta una nuova lista di stupri. Roma, nuova lista stupri in un liceo. E una ragazza racconta gli abusiUn fascicolo aperto dalla procura per i minorenni di Roma in cui si ipotizza il reato di violenza sessuale, tre nomi di altrettante minorenni trovati in un documento salvato su un tablet ... ilmessaggero.it Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Piazza di Spagna con l’infiorata. Buongiorno e buona domenica RomaAmore ×Roma facebook Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento x.com