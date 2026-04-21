L’ira di Del Vecchio | | Hanno tentato il ricatto con report falsi Violata la mia privacy
Un imprenditore ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di ricatto basato su un dossier falso. Secondo quanto dichiarato, alcuni individui si sarebbero introdotti illegalmente nella sua abitazione e avrebbero violato la sua privacy. L’imprenditore ha anche accusato persone incaricate di proteggerlo di aver abusato della loro fiducia. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo degli affari e della legalità.
"Si sono introdotti nella mia casa, hanno violato la mia vita privata, hanno abusato della fiducia di chi era pagato per proteggermi e hanno tentato di ricattarmi costruendo un dossier falso. Ringrazio la Procura di Milano, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Ros dei Carabinieri per il lavoro svolto con serietà e rigore: è grazie a loro che oggi emerge la verità". Così Leonardo Maria Del Vecchio (foto) commenta gli ultimi sviluppi della giornata di ieri dell’inchiesta Equilize. "Ho fornito e continuerò a fornire la mia piena collaborazione alla giustizia – prosegue Del Vecchio –, e mi costituirò parte civile nelle sedi opportune a tutela mia, della mia famiglia e delle società ingiustamente coinvolte".🔗 Leggi su Quotidiano.net
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