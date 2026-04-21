Un imprenditore ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di ricatto basato su un dossier falso. Secondo quanto dichiarato, alcuni individui si sarebbero introdotti illegalmente nella sua abitazione e avrebbero violato la sua privacy. L’imprenditore ha anche accusato persone incaricate di proteggerlo di aver abusato della loro fiducia. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo degli affari e della legalità.

"Si sono introdotti nella mia casa, hanno violato la mia vita privata, hanno abusato della fiducia di chi era pagato per proteggermi e hanno tentato di ricattarmi costruendo un dossier falso. Ringrazio la Procura di Milano, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Ros dei Carabinieri per il lavoro svolto con serietà e rigore: è grazie a loro che oggi emerge la verità". Così Leonardo Maria Del Vecchio (foto) commenta gli ultimi sviluppi della giornata di ieri dell’inchiesta Equilize. "Ho fornito e continuerò a fornire la mia piena collaborazione alla giustizia – prosegue Del Vecchio –, e mi costituirò parte civile nelle sedi opportune a tutela mia, della mia famiglia e delle società ingiustamente coinvolte".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ira di Del Vecchio: : "Hanno tentato il ricatto con report falsi. Violata la mia privacy"

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