La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report. L’accusa riguarda la presunta violazione della legge sulla privacy. Secondo gli inquirenti, Bellavia avrebbe gestito un archivio con dati di soggetti coinvolti in diverse consulenze tecniche per pubblici ministeri di Milano e di altre città italiane. La vicenda rischia di mettere in discussione il rispetto delle norme sulla privacy da parte del noto commercialista.

Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il presunto archivio sui soggetti finiti al centro delle sue consulenze tecniche per numerosi pubblici ministeri di Milano e d'Italia. I pm Paola Biondolillo ed Eugenio Fusco con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, hanno iscritto sul registro degli indagati il 71enne a seguito della vicenda del documento di 36 pagine, senza firma né data, finito in formato digitale agli atti dell'inchiesta nata dalla denuncia dello stesso Bellavia contro una collaboratrice del suo studio, Valentina Varisco, accusata di aver copiato 1 milione di file ad "altissima sensibilità" su 104 nomi di personalità pubbliche e sottratti a "19 magistrati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violata la legge sulla privacy": nei guai il consulente di Report Bellavia

Approfondimenti su Bellavia Report

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report.

Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e di varie procure milanesi, è finito sotto inchiesta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bellavia Report

Argomenti discussi: Ue vs. Meta: Viola norme antitrust. Pronte misure provvisorie per IA; Quelle chat sulla lobby gay con Sigfrido Ranucci, Boccia: Sono manipolate, privacy violata. E fa ricorso al Garante; Glovo schiavista: Costituzione violata ma il governo Meloni pensa a Pucci e non al salario minimo; Ricorso inammissibile: quando è generico e di fatto.

Avvocato Corte Ue, la legge sulla sovranità di Budapest viola il dirittoSecondo l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Ue Juliane Kokott, la legge sulla protezione della sovranità nazionale adottata dall'Ungheria viola il diritto dell'Unione europea. (ANSA) ... ansa.it

Corte Ue boccia legge su fecondazioneLa legge italiana sulla fecondazione assistita è incoerente e viola l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: lo stabilisce una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo d ... servizitelevideo.rai.it

Violata legge sull’immigrazione, arrestato 42enne link nel primo commento - facebook.com facebook

La bozza del disegno di legge sui migranti, attesa oggi in Cdm, prevede: in caso di violazione dell'interdizione navale si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; la responsabilità solidale si estende a utilizza x.com