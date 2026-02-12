La vicenda che coinvolge il consulente di Report Gian Gaetano Bellavia si fa sempre più complicata. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il commercialista, accusato di aver violato la legge sulla privacy. Gli agenti hanno scoperto un archivio con oltre un milione di file contenenti dati sensibili di migliaia di persone, tra cui 104 nomi di personalità pubbliche. Secondo gli inquirenti, i dati sarebbero stati sottratti da una ex dipendente, Valentina Varisco, e trovati in un documento di 36 pagine senza firma che

Lo scandalo che ha travolto il consulente di Report Gian Gaetano Bellavia si allarga a macchia d’olio: il commercialista che ha lavorato con 19 magistrati è indagato dalla Procura di Milano che gli contesta la violazione della legge sulla privacy per l’archivio con i dati di migliaia di persone (1 milione di file ad «altissima sensibilità», con almeno 104 nomi di personalità pubbliche) che lui deteneva e che gli sarebbe stato «rubato» da una sua ex dipendente Valentina Varisco, come confermerebbe il file di 36 pagine senza firma «spuntato» in mezzo alle carte della Procura. La decisione dei pm Paola Biondolillo ed Eugenio Fusco con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, arriva dopo l’inchiesta già aperta per l’esfiltrazione di questi dati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violata la legge sulla privacy": nei guai il consulente di Report Bellavia. E Ranucci torna ad attaccare il Giornale

