L’inutile che salva la vita

Un esercizio di riflessione che invita a riscoprire il valore di ciò che si considera inutile, non strettamente necessario per la sopravvivenza ma fondamentale per vivere a pieno. Si tratta di un invito a considerare aspetti che spesso vengono trascurati, anche se possono avere un ruolo importante nel modo in cui si affronta la vita quotidiana. Un percorso che mette in discussione le priorità e le percezioni di utilità.

Un esercizio di pensiero, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’inutile: ciò che non serve a sopravvivere, ma è essenziale per vivere davvero. Si chiama ‘Il greco in tasca. Lezioni di greco per tutti da 1 a 100 anni’ il nuovo libro di Stella Tramontana, edito da Il Melangolo, che giovedì pomeriggio, alle 18, verrà presentato da Ca’ Lunae, a Palvotrisia. Nato come incontro-spettacolo di Teatro Pubblico Ligure, il saggio divulgativo rappresenta il risultato tangibile di un esperimento partito nel 2023 grazie all’intuito di Sergio Maifredi. In dialogo con la psicologa e psicoterapeuta Anna Lalli, l’autrice nata a Carrara nel 1996, porterà quindi avanti il suo obiettivo che mira a ribaltare il luogo comune delle "lingue morte", restituendo al greco antico la sua forza vitale e contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

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L'abilità di sopravvivenza in acqua che ti salva la vita |Lo Sapevi Che

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Fun fact inutile. Non tutti sanno/hanno mai fatto caso che nel corso degli anni diversi giochi ps3 sono stati ristampati “in segreto” con il logo aggiornato. Questo perché sono stati ristampati dopo il passaggio dallo “spiderman font” al logo ps che Sony sta portan - facebook.com facebook

Quel pezzo - prima di essere inutile, stereotipato, vecchio, boomer, impolverato, retrogrado, insulso, pretestuoso - ha un’altra caratteristica. È brutto. x.com