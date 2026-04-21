L’inutile che salva la vita

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esercizio di riflessione che invita a riscoprire il valore di ciò che si considera inutile, non strettamente necessario per la sopravvivenza ma fondamentale per vivere a pieno. Si tratta di un invito a considerare aspetti che spesso vengono trascurati, anche se possono avere un ruolo importante nel modo in cui si affronta la vita quotidiana. Un percorso che mette in discussione le priorità e le percezioni di utilità.

Un esercizio di pensiero, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’inutile: ciò che non serve a sopravvivere, ma è essenziale per vivere davvero. Si chiama ‘Il greco in tasca. Lezioni di greco per tutti da 1 a 100 anni’ il nuovo libro di Stella Tramontana, edito da Il Melangolo, che giovedì pomeriggio, alle 18, verrà presentato da Ca’ Lunae, a Palvotrisia. Nato come incontro-spettacolo di Teatro Pubblico Ligure, il saggio divulgativo rappresenta il risultato tangibile di un esperimento partito nel 2023 grazie all’intuito di Sergio Maifredi. In dialogo con la psicologa e psicoterapeuta Anna Lalli, l’autrice nata a Carrara nel 1996, porterà quindi avanti il suo obiettivo che mira a ribaltare il luogo comune delle "lingue morte", restituendo al greco antico la sua forza vitale e contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217inutile che salva la vita
© Lanazione.it - L’inutile che salva la vita

L'abilità di sopravvivenza in acqua che ti salva la vita |Lo Sapevi Che

Video L'abilità di sopravvivenza in acqua che ti salva la vita ? |Lo Sapevi Che?

Notizie correlate

“Chi salva una vita salva il mondo intero”: a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle stradeUna mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado...

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: tutto quello che c’è da sapereIn occasione della Giornata della Memoria, il 27 e il 28 gennaio 2026 su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: L’inutile che salva la vita; Konecta è salva. Accorpamento inutile dopo esodi incentivati, i lavoratori non dovranno trasferirsi; Carcere e l’inutile utilità del Garante. Lettera aperta (molto ironica) a chi ci aveva visto lungo; Il Parma strappa un punto al Napoli e fa un favore all’Inter: a Conte non basta McTominay.

l inutile che salvaL’inutile che salva la vitaUn esercizio di pensiero, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’inutile: ciò che non serve a sopravvivere, ma è essenziale per vivere davvero. Si chiama ‘Il greco in tasca. Lezioni di greco ... lanazione.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.