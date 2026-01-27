Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero | tutto quello che c’è da sapere

In occasione della Giornata della Memoria, viene trasmessa su Rai 1 la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. La serie, basata su una storia vera, approfondisce temi di grande rilevanza e sensibilità. In questo articolo troverai tutte le informazioni su trama, cast, numero di puntate e modalità di streaming, per comprendere meglio il significato di questa importante produzione televisiva.

Morbo K: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming. In occasione della Giornata della Memoria, il 27 e il 28 gennaio 2026 su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera). La miniserie racconta uno degli episodi più incredibili e meno conosciuti della Resistenza italiana: quando un gruppo di medici dell’ospedale sull’Isola Tiberina, a due passi dal ghetto, inventò una malattia fittizia e altamente contagiosa, il Morbo di K (come Kappler), riuscendo così a salvare decine di ebrei dalla deportazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

