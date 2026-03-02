Arbitri designati per le semifinali di Coppa Italia | Como-Inter e Lazio-Atalanta

Per le semifinali di Coppa Italia sono stati ufficialmente designati gli arbitri delle due partite in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. La prima sfida vedrà opposti Como e Inter, mentre la seconda sarà tra Lazio e Atalanta. Le designazioni sono state rese note in vista delle due gare che decideranno le finaliste del torneo.

Le designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia sono state ufficializzate, con due sfide in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. Le gare, entrambe in calendario alle 21:00, assegneranno alle vincitrici l'accesso alla finale. In entrambe le sfide l'arbitro principale sarà supportato dal sistema VAR per garantire un controllo integrato delle decisioni.