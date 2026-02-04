Il mercato non finisce | quanti svincolati che possono far comodo al Napoli!

Con la finestra di mercato chiusa, il Napoli si guarda intorno e valuta i possibili svincolati che potrebbero rinforzare la squadra. In queste ultime settimane, molti giocatori senza contratto si sono fatti avanti, pronti a firmare a costo zero. La società si aspetta di poter piazzare alcune pedine senza dover investire nuovi soldi, sperando di trovare qualche soluzione utile per il resto della stagione. Ora, i dirigenti sono al lavoro per monitorare le opportunità che si presenteranno nei prossimi giorni.

Con la chiusura ufficiale del calciomercato invernale, il Napoli ha deciso di non fare grandi movimenti negli ultimi giorni. Nessun colpo a sorpresa, ma scelte ragionate, in linea con una strategia che guarda soprattutto al presente e al futuro della squadra. Potrebbero, però, arrivare alcuni colpi a parametro zero Ora che la finestra di gennaio è terminata, l'attenzione di molti club, compreso quello azzurro, si sposta sugli svincolati di lusso. Parliamo di giocatori importanti, con grande esperienza internazionale, che al momento sono senza contratto e possono rappresentare delle occasioni interessanti senza costi di cartellino.

Il Napoli avrebbe potuto beneficiare delle qualità di Raspadori, che ieri ha già messo a segno un gol con la sua nuova squadra, l'Atalanta.

