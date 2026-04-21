Linguaggio chiaro per temi complessi Innovazione tenace e spirito di libertà

Nella foto in bianco e nero si vede la prima formazione del Giorno, scattata nella sede di via Settala a Milano. Si riconoscono alcuni giornalisti seduti a un tavolo, con apparecchiature di scrittura e fotocamere d’epoca. L’immagine risale agli inizi degli anni Settanta e rappresenta un momento storico per la testata, che in quel periodo stava consolidando la sua presenza nel panorama giornalistico italiano.

Osservo la foto in bianco e nero della prima “squadra” del Giorno nella sede di via Settala a Milano. La guardo e riconosco lo spirito d’iniziativa e la determinazione di settant’anni fa, che hanno reso questa testata un punto di riferimento per l’Italia intera e per la nostra Regione. I titoli incisivi, le pagine dinamiche con la grafica e l’uso del colore, la cultura diffusa e le grandi firme: così numerose che sarebbe impossibile citarne solo alcune. Il Giorno ha mostrato, fin dal principio, un’idea di giornalismo moderno, coraggioso, capace di narrare il Paese nelle sue evoluzioni e, soprattutto, di volerlo fare in maniera libera....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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