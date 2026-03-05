Cedere non è acconsentire | evento per riflettere sui temi di libertà e consenso alla libreria Primo Moroni

Sabato 7 marzo alla libreria Primo Moroni si terrà la presentazione del libro di Clotilde Leguil intitolato “Cedere non è acconsentire”. L’evento è organizzato in collaborazione con il centro antiviolenza Ananke, e si propone di approfondire i temi di libertà e consenso attraverso la lettura e il confronto pubblico. La libreria ospiterà l’autrice per discutere del suo lavoro e delle questioni trattate nel testo.

Sabato 7 marzo, alla libreria Primo Moroni, sarà presentato il libro di Clotilde Leguil "Cedere non è acconsentire", in sinergia con il centro antiviolenza Ananke. Prosegue il percorso di "8 marzo sempre", la rassegna di cultura delle donne promossa a Pescara, con un nuovo appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, del consenso e dell'autodeterminazione. Il libro "Cedere non è acconsentire" è un'opera che...

