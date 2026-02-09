MiaPensione | con un linguaggio chiaro la pensione diventa social

La piattaforma MiaPensione cerca di spiegare in modo semplice come funziona la pensione. Spesso ci si chiede quanto si prenderà e quando si potrà andare in pensione, ma la risposta non è mai così immediata. Ora, con un linguaggio più chiaro e accessibile, si tenta di rendere tutto più comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

“Quando andrò in pensione e, soprattutto, quale sarà l’importo percepito?”. Una domanda semplice, o che perlomeno dovrebbe esserlo, ma in realtà non lo è. Spesso chi è prossimo alla pensione non sa dove sbattere la testa e cerca di fronteggiarsi come meglio riesce nel districato universo della prevenzione. E ancora più frequentemente, quando ci si inizia a porre il fondamentale quesito, è ormai troppo tardi per poter intervenire sull’aspetto economico. A cercare di fare chiarezza, ci ha pensato, quasi paradossalmente, un giovane imprenditore, che non solo ha riscontrato una mancanza di informazione concreta, ma ha saputo trasformare la pensione in una questione “social”. 🔗 Leggi su Panorama.it

