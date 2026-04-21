L'infortunio di Alcaraz ha il braccio immobilizzato da giorni | Non voglio rovinare il mio futuro

Carlos Alcaraz ha subito un infortunio al braccio che lo ha costretto a immobilizzarlo da diversi giorni. A causa di questo problema, il tennista non prenderà parte ai tornei di Madrid e Roma. La sua presenza al prossimo Roland Garros, in programma il 18 maggio, appare molto incerta. La sua situazione fisica ha portato alla cancellazione di due importanti appuntamenti sulla terra battuta.

Carlos Alcaraz non parteciperà al torneo di Madrid né a quello di Roma ed è a forte rischio il Roland Garros del 18 maggio. Il problema tendineo al polso destro appare più serio del previsto e la principale preoccupazione resta il pieno recupero: "I prossimi esami saranno decisivi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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