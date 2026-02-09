Jack Draper ha una teoria | Sinner e Alcaraz sono colpevoli in parte del mio grave infortunio

Jack Draper torna a parlare del suo infortunio e accusa Sinner e Alcaraz. Il tennista britannico dice che ha cercato di raggiungere il livello dei due campioni e questo l’ha portato a farsi male. Ora riflette su come la pressione di stare al loro livello abbia inciso sulla sua salute.

Jack Draper ripensa all l'infortunio: 'Mi sono fatto male per inseguire il livello di Sinner e Alcaraz'. Il britannico riparte forte all'inseguimento dei due battistrada. Jack Draper ha rivelato una delle possibili cause del suo lungo stop in un'intervista a Press Association "Il mio obiettivo era provare ad avvicinarmi ad Alcaraz e Sinner. Forse è anche questo il motivo per cui il mio corpo ha cominciato a cedere. Magari stavo

