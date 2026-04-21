Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran dovrà negoziare, avvertendo che senza un accordo potrebbe affrontare problemi mai visti prima. Le sue parole rappresentano una linea dura nei confronti di Teheran, con un'enfasi sui rischi di un'eventuale mancanza di trattative. La posizione americana si inserisce in un clima di tensione crescente tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna ad alzare i toni nei confronti dell’Iran, affermando che Teheran sarà costretta a negoziare. «Negozi eranno e se non lo faranno vedranno problemi come non ne hanno mai visti prima», ha dichiarato durante un intervento al “The John Fredericks Show”. Il capo della Casa Bianca ha poi espresso l’auspicio di un’intesa: «Si spera che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese», sottolineando che in tal caso «non avranno un’arma nucleare». Le accuse ai media e la rivendicazione dei risultati In una serie di messaggi pubblicati su Truth, Trump ha rivendicato l’andamento favorevole del conflitto, parlando apertamente di vittoria: «Sto vincendo una guerra, e di gran lunga, le cose vanno benissimo».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Linea dura di Trump, minacce all’Iran: “Senza accordo vivranno problemi mai visti”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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