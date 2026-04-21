L’incubo di un minorenne nel cuore di Fidenza | attirato nella trappola e rapinato dalla baby gang

I Carabinieri di Fidenza hanno concluso un’indagine su un episodio di rapina avvenuto nel centro della città, che ha coinvolto un minorenne. Durante le verifiche, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre giovani, di età compresa tra 15 e 16 anni, ritenuti responsabili di aver attirato e rapinato il minorenne. La vicenda si è verificata nel cuore di Fidenza e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Fidenza, hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, di due 15enni e un 16enne, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di un episodio di rapina in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incubo per un minorenne nel cuore di Fidenza: attirato nella trappola e rapinato dalla baby gangI Carabinieri della Stazione di Fidenza, hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica presso il... Accerchiato e rapinato in centro: è stato attirato in trappola da una donna - VIDEOPaura, questa mattina, a Napoli dove in centro un uomo è stato accerchiato e rapinato da due persone. Contenuti di approfondimento Si parla di: Giustizia per Adam: la manifestazione per il piccolo morto a 2 anni dopo l'intervento al braccio. E i genitori denunciano l'ospedale; Violenta la figlia 14enne, i 3 fratelli presi a botte e la moglie incinta picchiata fino a farle perdere il bambino: arrestato papà...