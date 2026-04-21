Incubo per un minorenne nel cuore di Fidenza | attirato nella trappola e rapinato dalla baby gang

Un minorenne è stato vittima di una rapina nel centro di Fidenza. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la vittima è stata attirata e poi rapinata da un gruppo di ragazzi. Le indagini hanno portato alla denuncia di due 15enni e di un 16enne, tutti ritenuti coinvolti nell’episodio. Le autorità hanno inviato gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

I Carabinieri della Stazione di Fidenza, hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, di due 15enni e un 16enne, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di un episodio di rapina in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Accerchiato e rapinato in centro: è stato attirato in trappola da una donna - VIDEOPaura, questa mattina, a Napoli dove in centro un uomo è stato accerchiato e rapinato da due persone. Baby Gang: fucili da guerra e ronde punitive nel cuoreUna nuova operazione di polizia ha portato all’arresto di Zaccaria Mouhib, noto rapper e figura centrale della cosiddetta Baby Gang. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violenze sull’ex, tre anni di carcere; Baby prostitute: Il sistema da incubo degli affidi in Francia; Cinecittà, tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia: dentro l'ex moglie con i 4 figli piccoli; Condanna per abusi sessuali e stalking su minore: 13 anni a un 58enne, la sentenza arriva dopo la tragedia. Baby prostitute: Il sistema da incubo degli affidi in FranciaOltralpe emerge un legame perverso tra il circuito delle case famiglia e il business sui corpi di giovanissime vittime. Sotto accusa l’ente pubblico incapace di tutelare le minori lasciando campo libe ... panorama.it Mandami altri video o li pubblico: incubo social per una ragazza, denunciato minorenneLa Polizia di Stato di Caserta ha individuato e denunciato un minorenne ritenuto responsabile di aver ricattato una coetanea. ilgiornalelocale.it Una convivenza diventata un incubo tra denunce e violenze, fino al tragico epilogo in un condominio sulla circonvallazione Istioniense. Continua su ilcentro.it..> Link nei commenti #vasto #omicidio #confessione #ilcentro facebook