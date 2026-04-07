Accerchiato e rapinato in centro | è stato attirato in trappola da una donna - VIDEO

Questa mattina a Napoli, un uomo è stato circondato e derubato da due persone in pieno centro città. Secondo quanto si è appreso, l’uomo è stato attirato in una trappola da una donna, prima di essere rapinato. La vicenda è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza che hanno registrato i momenti dell’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Paura, questa mattina, a Napoli dove in centro un uomo è stato accerchiato e rapinato da due persone. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato attirato in trappola da una donna, nei pressi di Porta Capuana. Sui social sono spuntate anche alcune immagini dell'aggressione. Il video, in particolare, mostrano due persone rapinare una persona bloccata al muro, mentre una donna sembra fare la guardia. Le immagini, condivise dal deputato Borrelli, sono state accompagnate dal seguente sfogo: "Questa mattina, ancora Porta Capuana. I controlli in piazza, e dietro l’angolo é un continuo ripetersi di reati: Un tizio avvicinato dalla donna, viene accerchiato e rapinato! Non se ne può più!". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Sono stati sospesi 32 parlamentari di sinistra perché hanno occupato una sala regolarmente prenotata per una conferenza sulla remigrazione, con un obiettivo preciso: impedire ad altri di parlare. Non solo. Hanno anche accerchiato un parlamentare, intonan - facebook.com facebook

Le voci nella testa di @RandyOrton sono diventate @PatMcAfeeShow! @CodyRhodes è accerchiato. Rivivi l'episodio su @NetflixIT. I risultati dello show: bit.ly/4v6BC2B x.com