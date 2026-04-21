Oggi si segnala una riduzione della capacità produttiva di Volkswagen, principale azienda automobilistica tedesca e europea. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti riguardo a una questione giudiziaria che coinvolge un ex presidente e alcune escort, anche se i dettagli rimangono riservati. La notizia principale riguarda quindi l’azienda che, in risposta a fattori non specificati, ha deciso di diminuire la produzione. La giornata si presenta con poche altre novità di rilievo.

- Oggi dovete accontentarvi di una versione breve, perché l’erede occupa tempo. - La notizia più importante della giornata è questa: Volkswagen, ovvero la più importante azienda automotive di Germania, e anche d’Europa, ha annunciato che ridurrà ancora la sua capacità produttiva. "Stiamo valutando la possibilità di ridurre la capacità produttiva fino a un altro milione di veicoli, per riflettere la situazione del mercato globale", ha dichiarato l’Ad Oliver Blume. In sostanza entro il 2028 passeranno da 12 milioni di veicoli all’anno a 9 milioni, tagliando circa 50mila posti di lavoro entro il 2030. Cinquantamila, capito? Una intera cittadina senza più lavoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’incubo auto si sta verificando, tutti aspettano Trump e le escort: quindi, oggi…

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