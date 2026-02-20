Macron non dia lezioni Meloni a Sanremo e Trump | quindi oggi…

Oggi, Emmanuel Macron ha criticato pubblicamente Meloni, accusandola di interferire negli affari interni francesi. La causa di questa polemica risale alle recenti dichiarazioni della leader italiana su temi di politica europea. Meloni ha risposto con fermezza, sottolineando che non intende smettere di esprimere le proprie opinioni. Nel frattempo, Donald Trump ha preso posizione sull’episodio, alimentando il dibattito tra i sostenitori e i detrattori delle due figure politiche. La vicenda si inserisce in un panorama di tensioni tra leader europei e americani.

Che Emmanuel Macron chieda a Meloni di non commentare fatti accaduti in un altro Paese fa veramente sorridere. E sapete perché? Perché quando Meloni divenne premier, il primo Paese ad affermare che avrebbe "vigilato" sul nuovo governo "di estrema destra" fu proprio la Francia. E come intervento a gamba tesa, va detto, è decisamente più grave.. Si incasina un po' la storia del poliziotto indagato a Rogoredo per omicidio volontario dello spacciatore. Un paio di cose pare non tornino: l'assenza di impronte sulla pistola a salve; e 23 presunti minuti passati tra il colpo esploso e la chiamata dei soccorsi.

