Oggi sembra essere uno di quei giorni in cui si sperava di passare senza troppi intoppi, ma poi arriva una notizia inattesa legata a una visita di Donald Trump. La presenza dell'ex presidente negli ambienti politici ha catturato l'attenzione, mentre si susseguono commenti e reazioni. Si tratta di un evento che potrebbe avere ripercussioni sui temi di attualità, creando un clima di attenzione e discussione.

Oggi è uno di quei giorni che speravi di sfangare presto la giornata e invece Donald Trump viene a scassarti i cabasisi. Ormai accade un po’ troppo spesso, amico mio.. La notizia del giorno sono ovviamente le parole del presidente Usa su Giorgia Meloni. Sintetizzo: “Non ha coraggio”, “Non ci aiuta sulla guerra in Iran”, “Non si adopera per il petrolio”, “Non le interessa se l’Iran fabbrica l’atomica”. Ma soprattutto: “Non ci parliamo da molto tempo” e “Su di lei mi sbagliavo”. Dopo il “non condivido né condanno” la guerra in Iran e “l’inaccettabile” sulle parole del tycoon contro Papa Leone XIV, sarebbe stato strano se Trump non si fosse scagliato contro la nostra premier.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una gran botta di c*, occhio a non esagerare Meloni e Trump: quindi, oggi…

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La carta segreta di Macron, occhio ai regime change e Trump: quindi, oggi…Quindi, oggi…: la guerra in Iran; il presidente francese spera ancora di poter creare un ombrello nucleare in Europa comandato da lui medesimo;...

Quella stoccata segreta di Meloni, il gran caos iraniano e Salis: quindi, oggi…Devo scusarmi con gli assidui lettori di “Quindi, oggi…” per la prolungata assenza.