Adesca 16enne sui social la violenta e filma | Torna o pubblico i video Arrestato un 24enne

Un giovane di 24 anni è finito in manette a Bologna dopo aver adescato una ragazza di 16 anni sui social. L’uomo le aveva promesso incontri, ma poi l’ha minacciata di pubblicare video compromettenti se non avesse acconsentito. La vittima ha denunciato tutto, e le forze dell’ordine sono intervenute subito, arrestando il sospettato.

Bologna, 1 febbraio 2026 – L'ha adescata sui social, sfruttando l'immenso potere che quei profili virtuali ricoprono nella vita dei giovanissimi. "Ti posso aiutare a recuperare il tuo vecchio account", le aveva detto per messaggio, su TikTok, guadagnando così, in poco tempo, la fiducia della vittima, una ragazzina di appena sedici anni, che si è fidata di quel finto esperto della rete. Un ragazzo, più grande di lei di otto anni, che con l'inganno l'ha attirata a sé, in diverse occasioni, trascinandola in una trappola fatta di violenza, persecuzione e minacce di revenge porn. Un incubo a occhi aperti, dalla quale l'adolescente è riuscita a scappare contattando i carabinieri e sporgendo denuncia, appoggiata dalla famiglia.

