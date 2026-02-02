Inaugurata a Piumazzo la nuova sede Avis

A Piumazzo è stata inaugurata la nuova sede Avis. Il taglio del nastro ha radunato il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, la presidente di Avis Provinciale di Modena Milena Storione, il parroco don Giancarlo e molti cittadini, donatori e volontari. La cerimonia è stata semplice, con tutti che hanno voluto essere presenti per celebrare un nuovo punto di riferimento per la donazione di sangue.

Finanziato con un investimento di 145mila euro dal Comune di Castelfranco Emilia, che è anche proprietario dell'immobile, l'intervento ha previsto la ristrutturazione e la razionalizzazione degli spazi con l'ampliamento dell'area di prelievo, il miglioramento dell'efficienza energetica con l'installazione di nuovi infissi termici e l'aggiornamento degli impianti di riscaldamento. Oggi la sede di via dei Mille si presenta come un vero e proprio presidio sanitario e di solidarietà in paese, con una reception, una sala compilazione, due sale prelievi da 4 e 3 posti, un ambulatorio medico, una cucinaristoro e vari locali accessori.

