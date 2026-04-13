Salvatore Castellano alla guida del dipartimento di Prevenzione dell’Asp

Salvatore Castellano è stato nominato direttore del dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. La nomina è stata ufficializzata di recente e riguarda la guida delle attività legate alla prevenzione sanitaria nell’area. Castellano assume il nuovo incarico dopo aver ricoperto precedentemente altri ruoli nel settore sanitario. La sua nomina rafforza la direzione dell’azienda nel campo della prevenzione e della salute pubblica.