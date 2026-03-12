Giustizia | proposta Concetta Maiore alla guida della Corte d’Appello Barbagallo presidente di sezione penale del Tribunale

La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità Concetta Maiore come nuova presidente della Corte d’Appello di Messina. La nomina dovrà essere confermata dal plenum del Csm. Barbagallo, attuale presidente di sezione penale del Tribunale, è stato indicato come possibile successore in altri ruoli giudiziari. Le decisioni riguardano le prossime nomine giudiziarie nella città dello Stretto.

La quinta commissione del Csm indica anche Rosa Raffa come procuratrice aggiunta a Reggio Calabria. Via libera pure a nuovi aggiunti a Palermo e alle candidature per avvocato generale della Cassazione Messina torna al centro delle nomine giudiziarie. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità Concetta Maiore come nuova presidente della Corte d’Appello della città dello Stretto, incarico che dovrà ora essere confermato dal plenum del Csm. Sempre a Messina, Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo è stato indicato come presidente di sezione penale del Tribunale. Le decisioni della Commissione rientrano in un pacchetto più ampio di nomine che riguarda diversi uffici giudiziari italiani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

