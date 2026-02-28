A Sanremo bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? Il regista del Festival Pagnussat C' è un rituale

Durante il Festival di Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia non è stato censurato. Il regista dell’evento ha commentato che si tratta di un “rituale” e ha spiegato che non ci sono state restrizioni o modifiche alla scena. La performance ha quindi mantenuto la sua forma originale, senza interventi di censura o tagli.

Quanto avvenuto nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 durante il duetto tra Gaia e Levante non sarebbe censura. A spiegarlo è il regista della kermesse, Maurizio Pagnussat, che all’Ansa ha detto: “Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima, ma c’è un rituale per il cambio di palco”. Si sarebbe trattato, quindi, di una questione di tempistiche. Censura? La spiegazione del regista di Sanremo Il bacio tra Levante e Gaia nella serata delle cover Chi ha vinto la quarta serata di Sanremo Censura? La spiegazione del regista di Sanremo All’indomani della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 le polemiche non si spengono. 🔗 Leggi su Virgilio.it

"Perché non si è visto". Sanremo 2026, il bacio censurato tra Levante e Gaia e le polemiche: il regista spiega

Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: "Abbiamo sconvolto le signore in prima fila"

