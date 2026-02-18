Novantadue euro. Tanto sarebbe costato a chiunque occupare un parte di piazza Olivieri per un evento. Ecco, il Comune ha concesso il patrocinio "oneroso" alle telecamere Rai, e quindi non ha preteso di venire pagato per l’evento " Tutti cantano Sanremo " (foto). Una cifra minima sulla carta, ma con un effetto mediatico che ha acceso i riflettori su Pesaro in tutta Italia. Il 6 febbraio scorso piazza Olivieri si è infatti trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, con la registrazione degli spot del prossimo festival. Circa 500 cittadini hanno preso parte alla registrazione dello spot Rai dedicato alla 76ª edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Tutti cantano Sanremo". Al Comune è costato solo 92 euro di patrocinio

La Rai lancia campagna 'Tutti cantano Sanremo'La Rai presenta 'Tutti cantano Sanremo', una campagna di comunicazione ideata per diffondere lo spirito del Festival al di fuori del Teatro Ariston, coinvolgendo il pubblico e promuovendo la passione per la musica e la cultura sanremese.

Tutti cantano Sanremo a Torino: cosa si vede nel video girato in cittàA Torino, passanti e residenti si sono uniti in un video promosso dalla Rai, cantando alcuni brani storici di Sanremo.

