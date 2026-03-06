L’evento previsto in piazza della Libertà per l’8 marzo è stato annullato, senza il patrocinio del Comune. La manifestazione, che avrebbe celebrato la giornata internazionale della donna, non si terrà più nella data stabilita. La decisione di fermare l’iniziativa è stata comunicata nelle ultime ore, impedendo lo svolgimento dell’appuntamento programmato per domenica.

Annullato l’evento di domenica in piazza della Libertà, previsto in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Ad annunciarlo è Deborah Pantana, consigliera di Parità della Provincia di Macerata, che denuncia la mancata concessione del patrocinio all’iniziativa da parte del Comune (nel particolare, dall’assessorato alle Pari opportunità nella figura di Francesca D’Alessandro). "L’intenzione era accogliere e intervistare donne uscite da situazioni di violenza – spiega Pantana – che avrebbero raccontato le loro storie. Avevo chiesto alla vicesindaco di partecipare all’evento, oltre ad aver inoltrato (lunedì) la richiesta per ricevere il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Niente patrocinio dal Comune". Annullata l’iniziativa per l’8 marzo

Leggi anche: Niente tasse per le aziende colpite dal ciclone Harry, l'iniziativa del Comune

Leggi anche: "Tutti cantano Sanremo". Al Comune è costato solo 92 euro di patrocinio

Altri aggiornamenti su Niente patrocinio.

Discussioni sull' argomento Niente Festa della donna in piazza, L’assessora non ha dato il patrocinio. D’Alessandro: Ci sono altri 2 eventi; Moon Festival 2026, il Comune di San Raffaele conferma patrocinio e 12mila euro a DnArt.

Referendum, patrocinio del Comune di San Prisco ad iniziativa del Sì: esposto al PrefettoIl Comitato provinciale per il No ha segnalato la concessione del logo istituzionale della città nel Casertano a un evento di campagna referendaria ... napoli.repubblica.it

Vicenza, stop al patrocinio del Comune ai concorsi di bellezza: «No a sessualizzazione corpo femminile»Si è partiti con l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale a Vicenza di una delibera per l’adesione alla rete nazionale «Città delle donne» e si è finiti dritti dritti in una querelle ... corrieredelveneto.corriere.it

Non mancate oggi, venerdì 27 febbraio 2026: alle ore 18:30, a Brescia, presso la Fondazione Aref, il Piazza Loggia n. 11/F, con il patrocinio dell'ANPI Brescia e della Commissione Scuola ANPI Dolores Abbiati, verrà presentato il libro NIENTE PER CUI UCCI - facebook.com facebook