La Liguria si presenta come una terra che incanta con i suoi paesaggi, ma anche vulnerabile. Negli ultimi anni, la regione ha subito danni ingenti a causa di eventi naturali intensi, con investimenti che superano il miliardo di euro per cercare di proteggerla. La sua bellezza, tuttavia, rimane intatta, anche se i rischi sono sempre dietro l’angolo.

E’ la Liguria una terra leggiadra. Rileggendo le parole del poeta Vincenzo Cardarelli nell’elogio al nostro territorio se ne riconoscono i profili, colori e anche i profumi. Riprendendo quel testo di forte impatto emotivo che tratteggia come un acquerello il mare, le valli e quelle vie lastricate che costeggiano poderi e vigne però non emerge quello che senza troppa poesia ma con la freddezza dei numeri l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha fatto emergere. Secondo i dati Ispra infatti in Liguria ci sono circa 15 mila frane. Un numero enorme che evidenzia l’estrema fragilità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liguria bella e fragile. Investito oltre un miliardo contro la forza della natura



Territorio fragile, il geologo Bellini: Una frana non si improvvisa, dà sempre dei segnaliSecondo i dati Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in Liguria ci sono circa 15mila frane. Le piogge degli ultimi giorni hanno creato diversi smottamenti: dalla falesia ... primocanale.it

Difesa suolo, 270 mila euro ai Comuni. I sindaci: Necessarie molte più risorseLavagna – Duecento sessantamila e 832 euro. È la somma destinata al Levante dalla Regione Liguria per interventi ordinari di difesa del suolo, sul totale complessivo di quasi due milioni. Liguria ... ilsecoloxix.it

La bellezza della natura e degli animali, qualcosa che dobbiamo sempre preservare, quanto sei bella, regione Liguria - facebook.com facebook