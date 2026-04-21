Lieto fine a Roma | potere e resistenza creativa

A Roma si è conclusa con successo l'ultimo spettacolo della stagione, scritto da Franca De Angelis e diretto da Christian Angeli. La rappresentazione ha attirato un pubblico numeroso, con applausi e commenti positivi alla fine dello spettacolo. La serata ha visto la partecipazione di attori e artisti locali, che hanno portato in scena un lavoro che ha suscitato interesse tra gli spettatori presenti.

Cosa: Lieto fine, l’ultimo spettacolo della stagione scritto da Franca De Angelis e diretto da Christian Angeli.. Dove e Quando: Al Teatro Trastevere di Roma, dal 7 al 10 maggio 2026.. Perché: Una brillante e amara riflessione teatrale che trasforma la stanza dei bottoni in una writing room, esplorando il potere salvifico dell’immaginazione contro gli orrori della guerra.. Il palcoscenico indipendente romano si prepara a chiudere in grande stile un’intensa e prolifica stagione di programmazione culturale. Il Teatro Trastevere, spazio vitale incastonato nel cuore di uno dei quartieri più iconici della Capitale, affida il suo finale di stagione a un’opera di bruciante attualità.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Lieto fine a Roma: potere e resistenza creativa Demian by HERMANN HESSE | Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: “Resistenza creativa. 8 artiste per l’8 marzo” Roma: dal pericolo al lieto fine, salvati 8 cuccioli di cane, Nina adottata da agenti MonteverdeUna mattinata apparentemente normale, caratterizzata dal consueto andirivieni del traffico cittadino e dai movimenti legati alle festività pasquali,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dal pericolo al lieto fine: 8 cuccioli salvati in corsa dalla Polizia di Stato.; Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri; Ritrovato Andrea Lossi. Era arrivato fino a Roma; Il papà del bimbo precipitato dal balcone a Roma: Mio figlio ha volteggiato per 12 metri. Un angelo gli ha evitato l'asfalto. Carl Brave torna con Lieto fine: è un omaggio a RomaIl rapporto di Carl Brave con la sua Roma è un legame di amore profondo e viscerale. Una città che gli è entrata nelle ossa e gli è rimasta sotto la pelle. Una città che non soltanto ha fatto da ... 105.net Tivoli – Lieto fine per Lucio: l’uomo scomparso è rientrato a casa Leggi qui facebook Lohengrin (Brian Jagde) ed Elsa (Dorothea Herbert) si sposano davvero. Ma è un matrimonio sospeso fin dall’inizio: più che un lieto fine, è un’unione fragile, attraversata dal dubbio e destinata a incrinarsi proprio nel momento in cui dovrebbe compiersi x.com