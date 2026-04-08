Roma | dal pericolo al lieto fine salvati 8 cuccioli di cane Nina adottata da agenti Monteverde

Una mattina di traffico e festività pasquali si è trasformata in un intervento di salvataggio quando otto cuccioli di cane sono stati trovati in pericolo. Agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti a Monteverde per mettere in salvo gli animali, uno dei quali, Nina, è stata adottata da uno di loro. L'episodio si è concluso con il salvataggio e il trasferimento dei cuccioli in un rifugio.

Una mattinata apparentemente normale, caratterizzata dal consueto andirivieni del traffico cittadino e dai movimenti legati alle festività pasquali, si è trasformata in un intervento di salvataggio straordinario. Protagonisti di questa vicenda sono stati otto cuccioli di cane, strappati da condizioni di grave sofferenza grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nel quartiere Monteverde, a bordo di un autobus che era fermo da diversi minuti al capolinea. La scoperta dei cuccioli. All’esterno dell’autobus, nulla lasciava presagire la drammaticità della situazione che si stava svolgendo all’interno del mezzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: dal pericolo al lieto fine, salvati 8 cuccioli di cane, Nina adottata da agenti Monteverde Orrore sul bus a Monteverde: cuccioli di cane rischiano l'asfissia nel carrello della spesa, salvatiTrasportava otto cuccioli in una busta di plastica all'interno di un carrello per la spesa. Choc a Monteverde, 8 cuccioli chiusi in una busta sul bus: salvati dalla poliziaRoma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività... Temi più discussi: Acca Larenzia, prosciolti per i saluti romani: Non c'è pericolo di ricostituzione del partito fascista; Roma, 13enne travolto da un suv su marciapiede davanti a scuola: non è in pericolo di vita; Amianto nelle scuole di Roma, l'allarme dell'Osservatorio nazionale amianto: manca la mappatura; La gattina Rosi è fuori pericolo. Dopo la violenza a Roma, la speranza. I veterinari: Fino a 4 giorni fa ci aspettavamo di perderla. Rosi è fuori pericolo: la gattina violentata a Roma presto sarà dimessa (e ha già trovato una famiglia)Dopo giorni critici e trasfusioni, sono migliorate le condizioni di Rosi, la micia violentata a Roma. Presto sarà affidata a una famiglia. greenme.it La gattina Rosi «è fuori pericolo». Dopo la violenza a Roma, la speranza. I veterinari: «Fino a 4 giorni fa ci aspettavamo di perderla»La gattina « Rosi è finalmente fuori pericolo!»: lo scrive l'Enpa sui suoi canali social «Appena completamente ristabilita andrà a casa della ... ilmessaggero.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook