Arezzo, 6 marzo 2026 – . Mostra nella sede della Cgil di Arezzo. Dal 6 al 31 marzo. Iniziativa del Coordinamento donne Cgil e Spi. 8 artiste esporranno le loro opere nella sede della Cgil di Arezzo dal 6 al 31 marzo. Titolo: “Resistenza creativa”. 8 artiste per l’8 marzo: “abitare il margine, guardare il centro”. Esporranno Andrea Lisa Papini, Arianna Bartolucci, Teresa Ceccherini, Roberta Greco, Claudia Fresucci, Lucrezia Rocchi, Marta Brocchi e Francesca Rivetti. Insieme alle loro opere saranno esposti i manufatti dell’associazione Donne Insieme, i dipinti di Olga Baldi e le foto delle operaie della Lebole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

