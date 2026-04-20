Libano soldato Idf distrugge una statua di Gesù Israele | Atto grave e vergognoso

Un soldato israeliano ha distrutto una statua di Gesù in Libano, provocando la condanna ufficiale di Israele. Il ministro degli Esteri israeliano ha espresso scuse ai cristiani e annunciato che saranno adottati provvedimenti disciplinari contro il militare coinvolto. Anche il primo ministro israeliano ha condannato l’atto, definendolo grave e vergognoso. La vicenda ha suscitato reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.

Il ministro degli Esteri israeliano si scusa con i cristiani e annuncia provvedimenti disciplinari. Condanna anche del premier Netanyahu. Dall’Italia Tajani: “Profanare simboli religiosi è segno di debolezza” Un video diffuso sui social media ha mostrato un soldato delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) mentre distrugge a martellate una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Le immagini, la cui autenticità è stata confermata dalle stesse Idf, hanno suscitato immediate reazioni istituzionali in Israele e all’estero. Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha definito l’episodio “grave e vergognoso”, prendendo pubblicamente le distanze dal gesto del militare.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, soldato Idf distrugge una statua di Gesù, Israele: “Atto grave e vergognoso” Notizie correlate Soldato Idf distrugge statua Gesù in Libano, 'prenderemo provvedimenti'Un soldato israeliano usa una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso caduta da una croce: l'immagine circola sui social media, e... Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDFL’esercito di Israele è stato costretto a scusarsi dopo la diffusione sui social media della foto di un soldato dell’IDF intento a colpire con una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Libano, soldato Idf distrugge statua Gesù: Israele: Vergognoso, scuse a cristiani; Libano, tregua ancora violata. L'esercito israeliano distrugge villaggi nel sud; Libano, soldato Idf profana statua di Gesù; Libano, casco blu francese ucciso. Onu: 'È stato Hezbollah'. Che nega. Soldato Idf distrugge una statua di Gesù in Libano. Netanyahu scioccatoDopo un'inchiesta interna l'IDf ha confermato la veridicità della foto diventata virale sui social. L'esercito israeliano: Prenderemo provvedimenti. Sa'ar ha definito grave e vergognoso il dannegg ... rainews.it Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDFSoldato israeliano vandalizza una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel sud del Libano: le scuse dell’IDF. lettera43.it Libano, soldato dell'Idf profana una statua di Gesù x.com Israele ridisegna il Libano: fascia di sicurezza e popolazione espulsa La nuova mappa del Libano pubblicata ieri dall’esercito israeliano prevede una fascia di sicurezza lungo tutto il confine con Israele di oltre 10 chilometri in cui nessuno potrà di fatto stare: u - facebook.com facebook