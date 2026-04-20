Libano soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù | le scuse dell’IDF

Un soldato israeliano ha vandalizzato una statua di Gesù nel sud del Libano, colpendola con una mazza dopo averla fatta cadere da una croce. La scena è stata condivisa sui social media, attirando reazioni e critiche. L'esercito israeliano ha successivamente rilasciato delle scuse ufficiali per l’accaduto. La statua, situata in una zona di confine, è stata danneggiata durante un episodio ancora da chiarire.

L’ esercito di Israele è stato costretto a scusarsi dopo la diffusione sui social media della foto di un soldato dell’IDF intento a colpire con una mazza la testa una statua di Gesù, caduta da una croce nel sud del Libano. 19 aprile 2026, Israele – Liban SOLDATO ISRAELIANO ABBATTE SCULTURA DI GESÙ Un soldato israeliano ha abbattuto e distrutto una scultura di Gesù Cristo sul crocifisso con una mazza da demolizione nel sud del Libano. #19aprile #20aprile #Israel #Libano #Medioriente #Gesú . pic.twitter.comIMEWhUWXR1 — LadyAfro17 (@LadyAfro17) April 19, 2026 L’IDF: «Saranno presi provvedimenti adeguati». L’IDF, dopo aver appurato l’autenticità...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDF Notizie correlate Libano shock: un soldato israeliano decapita una statua di Gesù con una mazza. L’Idf avvia un’indagine e promette provvedimenti contro il militareStanno facendo il giro del mondo le immagini di un soldato israeliano che, in Libano, durante una delle tante operazioni contro Hezbollah che si... Libano, soldato Idf profana statua di Gesù(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Aggiornamenti e dibattiti Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDFSoldato israeliano vandalizza una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel sud del Libano: le scuse dell’IDF. lettera43.it Foto choc in Libano: un soldato israeliano profana la statua di Gesù; il ministro Saar si scusaIsraele rispetta le diverse religioni ei loro simboli sacri. E l'Idf avvia un'indagine interna. Tajani: Episodio inaccettabile, ma bene le parole del ministro ... dire.it