L’identikit di Di Canio per la punta del Milan | Non un centravanti bello ma uno che lavora per la squadra

Durante una puntata di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato delle caratteristiche di un attaccante ideale per il Milan, sottolineando che non si tratta di un centravanti appariscente, ma di uno che si impegna a lavorare per la squadra. Ha spiegato che il profilo cercato non è legato all’estetica, bensì alla dedizione e alla capacità di contribuire al gioco collettivo. La discussione si è concentrata sulle qualità richieste per il ruolo nell’attuale assetto del club.

Scontato ripeterlo, ma è così: il Milan ha un problema attaccanti visto che l'ultimo gol segnato da un giocatore offensivo rossonero risale al 1° marzo. Per questo motivo, nella prossima sessione di calciomercato si cercherà un numero 9 che possa risolvere i problemi offensivi del Diavolo. Ma al Milan che tipo di centravanti serve? A questa domanda l'ex punta Paolo Di Canio ha provato a dare una risposta durante 'Sky Calcio Club'. Ecco, di seguito, le sue parole. "Non deve trovare un centravanti bello, alla Havertz, tecnico. Ma un centravanti che, anche se non segna molto, lavori tanto per la squadra. Per la seconda punta, per la mezz’ala, per i quinti che arrivano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’identikit di Di Canio per la punta del Milan: “Non un centravanti bello, ma uno che lavora per la squadra” Di Canio: Leao fa gol ma senza di lui Milan è più solido Notizie correlate Milan, Di Canio indica l’identikit del prossimo numero noveL’ultimo squillo di un centravanti rossonero? Bisogna tornare indietro fino al primo Marzo, al gol di Leao contro la Cremonese. Leggi anche: Smart working, l’identikit del genovese, che lavora da casa: le professioni più agili e le regole post covid Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan, Leao e i problemi in attacco: che centravanti serve. VIDEO-ANALISI; Da Klopp a Deschamps: chi potrebbe sostituire Arbeloa al Real Madrid; Milan Di Canio indica l’identikit del prossimo numero nove; Sky, Di Canio: Scudetto all'Inter! Il Napoli le vinceva tutte... era il Barcellona di Guardiola?. Milan, Leao e i problemi in attacco: che centravanti serve. L'identikit a Sky Calcio ClubA Sky Calcio Club si parla dell'identikit del centravanti che manca al Milan: Se gioca col 3-5-2 non serve uno tecnico alla Havertz - dice Di Canio -, ma uno che lavori per i compagni pur segnando po ... sport.sky.it Di Canio prende a testate il tavolo in diretta: Capello interviene, poi la veritàA intervenire immediatamente è Fabio Capello, che si alza per prestargli aiuto e gli porge un fazzoletto, convinto che si sia davvero ferito. Anche Masolin si avvicina, tra risate e apprensione, ... affaritaliani.it Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo…” (Adnkronos) - Fabio Caressa 'sfotte' Paolo Di Canio. Il giornalista è stato protagonista di un siparietto con l'ex attaccante, tra le altre, della Lazio durante l'ultima puntata di Sky Sport Club, p - facebook.com facebook Di Canio a Sky Calcio Club: "Juventus seconda Ora sta meglio di Napoli e Milan" #SkySport x.com