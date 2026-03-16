Smart working l’identikit del genovese che lavora da casa | le professioni più agili e le regole post covid

Il lavoro da casa, noto come smart working, è diventato una realtà diffusa anche tra i genovesi, con molte professioni che ora si svolgono in modo più flessibile rispetto al passato. Negli anni ’90, il telelavoro aveva regole rigide: si spostava la scrivania dell’ufficio in casa, gli orari rimanevano invariati e la comunicazione interna risultava complicata. Oggi, invece, le modalità sono molto più variegate e diffuse.

La Liguria è una delle regioni italiane in cui il lavoro agile ha preso di più. Meno spostamenti, meno stress, più tempo libero. Dall'emergenza della pandemia a una rivoluzione strutturale, ecco come il lavoro da remoto è diventato parte della nostra cultura Lavorare da casa. Negli anni ’90 si chiamava telelavoro, ma aveva regole molto rigide: bisognava spostare la scrivania dell’ufficio in casa, gli orari restavano invariati, la comunicazione interna era difficile, in pochi lo potevano praticare. Poi è arrivato lo smart working, una vera e propria nuova modalità organizzativa del lavoro, senza vincoli rigidi legati al luogo e resa possibile dalla connessione onnipresente e dal boom della messaggistica e degli strumenti professionali in remoto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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