Licenziato per scarso rendimento un operatore di Aqp reintegrato

Dopo un anno di assenza, un operatore di F.Imm., società che si occupa della lettura dei contatori per conto di Acquedotto Pugliese, è stato reintegrato dopo essere stato licenziato con l’accusa di scarso rendimento. La decisione è arrivata in seguito a un procedimento legale che ha portato al ripristino della sua posizione lavorativa. La vicenda ha coinvolto l’azienda e il lavoratore, senza ulteriori dettagli sui motivi del licenziamento.

LECCE – A un anno esatto dal licenziamento, un operatore della F.Imm., l’azienda che gestisce in appalto il servizio di letturazione per conto di Acquedotto pugliese, torna sul proprio posto di lavoro. L’operatore era stato allontanato nel maggio del 2025 con l'accusa di "scarso rendimento". Una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Licenziato tre volte, ora è stato reintegratoPistoia, 25 marzo 2026 – Si chiude davanti al giudice del lavoro del tribunale di Pistoia la controversia tra l’azienda Usl Toscana Centro e un suo... Thuram Inter, dentro la crisi da gol del francese: c’è una scusante per il suo scarso rendimentoCalciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey... Contenuti di approfondimento Si parla di: Lavoratore, non possono licenziarti per finta malattia se hai il certificato medico: nuova sentenza di Cassazione. Licenziamento per lunga malattia illegittimo, cosa stabilisce la nuova sentenzaLicenziamento per troppe malattie: cosa ha deciso davvero la Cassazione Con la sentenza 5469/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito quando un datore ... assodigitale.it Malattia simulata e scarso rendimento integrano giustificato motivo soggettivoScarso rendimento: le assenze per malattia rilevano ai fini disciplinari se ne sia accertata la simulazione e integrano gms. ecnews.it