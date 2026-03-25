Licenziato tre volte ora è stato reintegrato

A Pistoia si è conclusa davanti al giudice del lavoro una causa tra un dipendente dell’Usl Toscana Centro e l’azienda stessa. Il lavoratore, licenziato tre volte tra il 2024 e il 2025, è stato ora reintegrato nel suo posto di lavoro. La disputa riguarda le modalità e la validità dei licenziamenti ripetuti, che sono state oggetto di discussione legale.

Pistoia, 25 marzo 2026 – Si chiude davanti al giudice del lavoro del tribunale di Pistoia la controversia tra l’azienda Usl Toscana Centro e un suo dipendente, licenziato in tre diverse occasioni tra il 2024 e il 2025. L’azienda sanitaria, attraverso una determina pubblicata sull’albo online, ha infatti recepito l’accordo di conciliazione. Il lavoratore, aveva impugnato i tre licenziamenti disciplinari emessi per presunte assenze ingiustificate. I provvedimenti – datati 8 novembre 2024, 14 febbraio 2025 e 19 marzo 2025 – sono stati ora annullati ex tunc, ossia ’dal principio’: in pratica è come se non fossero mai stati emessi. Questo comporta il pieno ripristino del rapporto di lavoro, senza interruzioni e con la conservazione dell’anzianità maturata e delle posizioni in graduatoria all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziato tre volte, ora è stato reintegrato Articoli correlati Siena, cassiere licenziato e reintegrato: non tornerà a lavoro. Chiesta l’indennitàSIENA – Non rientrerà a lavoro Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato alla Pam di Siena col test del carrello e poi reintegrato dal giudice che... Leggi anche: “Nessuna solidarietà dai colleghi, non torno a lavorare alla Pam”: licenziato e reintegrato, l’amarezza di Giomi Mob kills her family! Girl grabs a gun to wipe out the whole gang!