grave malore a scuola per un bambino delle elementari

Un bambino di quarta elementare a San Casciano, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore durante l’orario scolastico. L’episodio si è verificato questa mattina, coinvolgendo un allievo che è stato prontamente soccorso dai medici e trasportato in ospedale. La scuola ha attivato le procedure di emergenza normalmente previste in questi casi.

San Casciano (Firenze), 19 marzo 2026 – Malore a scuola per un bimbo di una quarta elementare di San Casciano. L’alunno, al ritorno dalla mensa, si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi da parte del personale scolastico, la maestra ha subito mosso le prime manovre rianimatorie insieme alla preside dell’istituto che ha utilizzato il defibrillatore sul piccolo alunno. All’istituto scolastico in pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 e l’elisoccorso regionale Pegaso che è atterrato davanti alla scuola per trasportare il bimbo all’ospedale pediatrico Meyer. Presenti anche i carabinieri per regolare la viabilità. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Lanazione.it

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