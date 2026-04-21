Nella notte del 12 aprile, un incendio ha distrutto l’abitazione di un’anziana di 84 anni a Licata. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile dell’episodio, e lo hanno portato in carcere. L’incendio sarebbe legato a una vendetta personale, secondo quanto si è appreso. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un uomo di 32 anni è stato condotto in carcere dai carabinieri dopo che un incendio, scoppiato nella notte del 12 aprile, ha devastato l’abitazione di una donna di 84 anni a Licata. L’ipotesi formulata dal gip di Agrigento è quella di un tentativo di omicidio combinato al dolo nel causare il rogo, con l’ordinanza di custodia cautelare che punta il dito contro l’indagato per aver agito con l’intento di eliminare la vittima per una vendetta personale. L’aggressione all’incolumità e i danni strutturali. Le fiamme, alimentate dalla volontà ritorsiva dell’uomo che aveva già espresso intenti ostili, hanno colpito duramente lo stabile occupato dalla pensionata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licata, rogo per vendetta: arrestato 32enne per tentato omicidio

Notizie correlate

Incendia casa di un’anziana a Licata, arrestato per tentato omicidio: il rogo per vendettaABBONATI A DAYITALIANEWS Vendetta personale dietro il rogo Tentato omicidio e incendio doloso aggravato: sono queste le accuse mosse nei confronti di...

Appicca il fuoco in casa e tenta di bruciare viva 84enne per vendetta: 32enne arrestato a LicataLa pensionata era riuscita a salvarsi scappando in strada grazie alla sua prontezza ma la casa di due piani era andata distrutta.

Contenuti utili per approfondire

Appicca il fuoco in casa e tenta di bruciare viva 84enne per vendetta: 32enne arrestato a LicataLa pensionata era riuscita a salvarsi scappando in strada grazie alla sua prontezza ma la casa di due piani era andata distrutta ... fanpage.it

Incendia la casa di un'anziana per vendetta, arrestato un giovane a LicataUn 32enne ha appiccato il fuoco nell'abitazione di una 84enne nel tentativo di ucciderla. Salvata per caso, la donna ha perso la casa ... rainews.it