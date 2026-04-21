Libri in Puglia | passione viva ma il digitale è un vicolo cieco
In Puglia, l’acquisto di libri attraverso i canali digitali rappresenta la quota più bassa a livello nazionale, mentre la passione per la lettura si mantiene viva tra i lettori locali. Nonostante l’interesse per i libri rimanga forte, le vendite online risultano poco sviluppate rispetto ad altre regioni italiane. La situazione evidenzia un divario tra l’amore per i libri e le modalità di acquisto più moderne.
La Puglia si posiziona all’ultimo posto in Italia per quanto riguarda l’acquisto di volumi tramite canali digitali, pur mantenendo una posizione meno penalizzata sul piano della passione letteraria. I dati del Book Lover Index 2026, elaborati da Casinos.com in vista della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, delineano un quadro di forte spaccatura tra l’interesse teorico e la pratica commerciale nel territorio pugliese. Secondo le rilevazioni, la regione occupa la diciottesima posizione nazionale per quanto concerne il sentimento verso la lettura, con un punteggio di 35,7 su 100. Tuttavia, quando si analizzano i flussi di acquisto online, la Puglia scende drasticamente all’ultimo gradino della classifica italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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