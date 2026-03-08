Divisione traumatica Ora è un vicolo cieco

Il 7 marzo 2026 a Roma si è svolto un procedimento legale riguardante la separazione tra genitori e figli. Il giudice Giuseppe Lavenia ha commentato che il collocamento di un bambino fuori dalla famiglia rappresenta una delle decisioni più difficili da adottare in tribunale. La discussione si concentra sulle difficoltà legate a questa misura e sul fatto che attualmente si trova in una situazione di stallo.

Roma, 7 marzo 2026 – Dottor Giuseppe Lavenia, la misura “forte” della separazione dei figli dai genitori da che cosa può dipendere? “Il collocamento di un bambino fuori dalla famiglia è una delle decisioni più difficili che un tribunale possa prendere. Non è una scelta che si compie con leggerezza. Di solito arriva quando chi ha osservato quella famiglia nel tempo ritiene che la funzione genitoriale non riesca a garantire ai bambini le condizioni minime di sicurezza, stabilità e crescita. E questo non riguarda quasi mai lo stile di vita o il fatto che una famiglia scelga modalità educative diverse da quelle più comuni. Il punto non è vivere in città o nel bosco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Divisione traumatica. Ora è un vicolo cieco” Leggi anche: MJF e Hangman Page stanno andando verso un vicolo cieco Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'porta Italia in vicolo cieco, crescita solo per diseguaglianze'**