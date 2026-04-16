In un vicolo cieco, si fa strada una discussione politica che coinvolge figure di rilievo. La controversia si intensifica, con dichiarazioni e posizioni che si susseguono in modo acceso. La situazione sembra destinata a restare aperta, mentre gli sviluppi futuri non sono ancora chiari. La vicenda mette in evidenza come le tensioni tra diverse fazioni possano influenzare il panorama politico attuale.

Vedrete se prima o dopo, ma più prima che dopo, non si sosterrà a sinistra che la polemica esplosa fra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l’attacco di Trump al Papa connazionale, che non gli sarebbe grato, fra l’altro, dell’aiuto da lui ricevuto nella successione al sudamericano Bergoglio al vertice della Chiesa, sia una grande sceneggiata. Alla quale Trump si sarebbe prestato, con la reazione alle critiche della Meloni in difesa del Papa, per aiutarla a sottrarsi ai continui assalti delle opposizioni in Italia per la sua “subalternità” alla Casa Bianca. A questa rappresentazione della sceneggiata ci è andato vicino, molto vicino, nella sua stagione primaverile anche sul piano politico e librario, l’ex premier Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, il paracarro in un vicolo cieco

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