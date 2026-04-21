Libri e speranza | il Rotary dona cultura alla radioterapia di Reggio

Il Rotary Club di Reggio Calabria ha donato una collezione di libri alla sezione di Radioterapia Oncologica del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli. La consegna mira a fornire un supporto emotivo a pazienti e familiari durante il percorso di cura. La donazione si inserisce in un’azione di promozione culturale rivolta a chi affronta percorsi terapeutici complessi.

Il Rotary Club di Reggio Calabria ha consegnato una collezione di libri alla sezione di Radioterapia Oncologica del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, con l’obiettivo di offrire un supporto emotivo ai pazienti e ai loro parenti. L’iniziativa, avvenuta in questo martedì 21 aprile 2026, vede la partecipazione di diverse figure istituzionali, culturali e del mondo editoriale, unite nel voler integrare il percorso clinico con momenti di conforto attraverso la lettura. Un mosaico di contributi per il benessere dei degenti. La raccolta dei volumi non è stata solo un’azione centralizzata, ma il risultato di una sinergia che ha coinvolto i membri del Rotary, la libreria AVE di Reggio Calabria e numerosi cittadini della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

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