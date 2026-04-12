Due giovani di 19 anni, appartenenti alla Generazione Z, hanno ideato un portale digitale dedicato all’organizzazione di feste, cerimonie ed eventi. Contrariamente a molti coetanei, preferiscono limitare l’uso dei social media e puntano su strategie di comunicazione alternative. Il loro progetto mira a offrire un servizio innovativo nel settore degli eventi, combinando tecnologie online e approcci più tradizionali.

Due giovani della Generazione Z creano un portale digitale per l’organizzazione degli eventi. Hanno diciannove anni ma scelgono una strada diversa da quella di alcuni loro coetanei: meno dipendenza dai social e più attenzione a strategie di comunicazione diversificate. Alessandro Vitale e Mattia Capelli sono i fondatori di Vision Hub Entertainment, un portale web nato con l’obiettivo di semplificare e innovare il modo in cui vengono organizzati e prenotati eventi privati e aziendali. "Oggi tutti cercano di far crescere le imprese attraverso Facebook, Instagram e TikTok - spiega Alessandro - ma noi vogliamo puntare su una strategia di marketing che utilizzi molti più canali di comunicazione, anche quelli che spesso i nostri coetanei tendono a snobbare".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle feste a cerimonie ed eventi: "Ecco il nostro portale anti-stress"

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